Un histórico destrozó sin piedad a Riquelme: "Boca es una dictadura"

El mundo Boca vive días convulsionados tras la inesperada eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Y si hay alguien apuntado por buen parte de los hinchas como el culpable de este magrio presente, ese es Juan Román Riquelme. Esta vez, un histórico ex jugador del "Xeneize" fue despiadado con el actual presidente del club.

"Boca es una dictadura en la que todo depende de una sola persona. Mientras siga la obsecuencia, todo va a seguir así", manifestó sin pelo en la lengua Hugo Perotti, quien fera campeón de la Copa Libertadores en 1978 vistiendo la camiseta azul y oro.

"Me duele ver al club perdiendo identidad y seriedad institucional, ni la dirigencia, ni el técnico ni los jugadores están a la altura. En el club todo depende de una sola persona, cuando siempre debería tratarse de tres patas: la comisión directiva, los técnicos y los jugadores", agregó el "Mono" en diálogo con Radio La Red.

Perotti mantenía una buena relación con Riquelme y la actual Comisión Directiva, pero ya no queda nada de eso. "Hoy cualquiera te gana, Boca da pena, la gente va a alentar entregada. Antes ir a La Bombonera a ver Copa Libertadores era ver a un equipo ganador", sentenció.

De hecho, el "Mono" dijo en su momento que la manera de manejarse que tiene Riquelme se le puede venir en contra: "El hincha te quiere, pero dale resultados. No le vendas que sos campeón en waterpolo o que está todo bárbaro. Quererlo a Román no es decirle a todo que sí".



