Buscan arquero: Boca tiene en la mira a Sergio Rochet

Boca irá a buscar un arquero en el próximo mercado de pases por la lesión de Agustín Marchesín y el bajo rendimiento de Leandro Brey. El nombre elegido sería Sergio Rochet.

El guardameta actualmente se encuentra en Inter de Porto Alegre y es una fija en la Selección de Uruguay de cara al Mundial 2026. Le quedan seis meses de contrato con el equipo brasileño aunque posee una renovación automática según objetivos.

Pero hay un inconveniente: mitad del 2026, el Xeneize tendrá un total de seis extranjeros en su plantel y llegará al límite permitido por la AFA.

Esto ocurre ya que Marcelo Saracchi tiene que retornar de su préstamo en el Celtic de Escocia, aunque este equipo tiene intenciones de comprar al uruguayo.

De hacerlo, Boca tendrá un cupo menos y podrá incorporar a otro futbolista no argentino.