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FIN DEL CAMINO

Thiago Tirante no pudo con Carreño Busta y se despidió de Roland Garros

Este viernes, Thiago Tirante perdió ante Pablo Carreño Busta y quedó eliminado de Roland Garros.

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Este viernes, Thiago Tirante cayó frente a Pablo Carreño Busta y se despidió de Roland Garros en la tercera ronda.

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Luego de tres horas y 33 minutos de juego, el español mostró un gran nivel y se impuso por 7-6, 7-5, 3-6 y 6-4.

Pese a la derrota, vale destacar que el jugador platense firmó su mejor actuación en un grand slam, donde nunca había superado la segunda instancia.

Por su parte, el tenista ibérico continúa avanzando y ahora tendrá un duelo de compatriotas contra Rafael Jodar, quien hoy dejó en el camino al estadounidense Alex Michelsen.

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Mañana, se presentarán los tres argentinos que quedan en carrera: Juan Manuel Cerúndolo ante Martín Landaluce, su hermano Francisco frente a  Zachary Svajda y Francisco Comesaña contra Matteo Berrettini.

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