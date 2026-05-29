Sin Boca, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores para los equipos argentinos

Luego de la sorpresiva eliminación de Boca sobre el cierre de la fase de grupos, se realizó el sorteo de la Copa Libertadores 2026 en el que se confirmaron los cruces de los octavos de final y el cuadro completo.

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En primera instancia, Rosario Central se cruzará frente a Corinthians, mientras que Estudiantes de La Plata chocará con la Universidad Católica. De hecho, si el Pincha y el Canalla pasan, se encontrarán en cuartos de final.

Por otra parte, y tras haber hecho una fantástica primera fase, Independiente Rivadavia se verá nuevamente las caras con Fluminense.

Además, Platense se medirá contra Coquimbo Unido en lo que a priori parece ser una llave bastante accesible.

%uD83C%uDFC6 ¡El cuadro de Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/UF5sG88QwC — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) May 29, 2026

Cabe recordar que la ida de los octavos de final se disputará entre el martes 11 y el miércoles 12 de agosto y, una semana más tarde, serán los desquites.

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Cruces confirmados: así se jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores