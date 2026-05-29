Tras el fracaso en la Copa Libertadores, Boca ya conoce a su rival en la Copa Sudamericana

El golpe es durísimo y duro de asumir, pero ya debe pensar en lo que viene. Porque si bien Boca no logró clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, por haber quedado tercero en su grupo jugará los 16avos. de final de la Copa Sudamericana, en la que ya tiene rival definido el cual, casualmente, también es chileno.

Se trata de O'Higgins y, si bien hoy se sortearán todos los cruces, jugaría la ida en la Bombonera entre el martes 21 y el jueves 23 de julio, mientras que la vuelta se disputará en Rancagua, Chile, a la semana siguiente, del 27 al 29 de julio.

Los emparejamientos estaban definidos de antemano por el reglamento, el cual marca que el mejor segundo de la Copa Sudamericana se enfrenta con el peor tercero de la Libertadores, y así sucesivamente hasta completar los ocho mano a mano.

Un dato relevante es que, en el caso de avanzar, por haber caído desde el máximo torneo de clubes de América, Boca comenzará todos los cruces en su estadio y definirá las llaves como visitante, salvo que se cruce con otro tercero de Libertadores que haya sacado menos puntos.