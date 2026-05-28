Lucas Silva firmará su primer contrato profesional con River: la cláusula millonaria

Lucas Silva convirtió su primer gol en Primera en la goleada de River ante Blooming que sirvió para clasificar primero a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Con solo 221 minutos oficiales en cancha, al mediocampista central se ganó la firma de su primer contrato profesional con el Millonario.

El futbolista de 19 años que no todavía contaba con un vínculo firmado, quedará ligado al club hasta diciembre de 2030.

El juvenil contaba con apenas siete partidos en la Reserva de Mariano Escudero y actualmente suma seis encuentros en el plantel de Eduardo Coudet.

Además, como es habitual en las últimas renovaciones de juveniles en River, el contrato de Silva contará con una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares por lo que dura su contrato.