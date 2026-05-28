Eduado Coudet pasa la escoba en River: la terminante lista de jugadores que no tendrá en cuenta y los refuerzos que tiene en la mira

En River llegó la hora de dar vuelta la página tras la final del Torneo Apertura perdida ante Belgrano de Córdoba y asegurarse el primer lugar en su zona en la Copa Sudamericana.

Descanso de por medio, Eduardo Coudet planificará la pretemporada y sobre todo el armado de su plantel para la segunda parte del 2026 con los mano a mano de la Sudamericana, la tabla anual, la Copa Argentina y el Clausura.

Sin embargo, lo más importante que planea el Chacho es una fuerte renovación en el plantel, con la salida de varios futbolistas y el arribo de muchas caras nuevas, entre ellas la figura del defensor campeón del mundo, Nicolás Otamendi.

El entrenador del Millonario, mientras espera saber qué pasará con el futuro de Juanfer Quintero, al que ratificó en la consideración, el "Chacho" prepara la escoba y son varios los futbolistas que dejarían la entidad en esta etapa.

Son varios los jugadores que buscan un cambio de aire tras la poca consideración del actual DT. Ezequiel Centurión sería el primero en pensar en nuevos horizontes tras quedar relegado al tercer lugar del arco con la aparición de Santiago Beltrán. El foco también estará puesto en Franco Armani y su futuro tras los pocos minutos sumados en el semestre.

En la última línea son varios los nombres que aparecen con posibilidades de dejar la entidad. Uno de ellos es Paulo Díaz, que estuvo cerca de irse en el verano, pero esta vez parece que se concretará su salida.

Ulises Giménez y Lautaro Rivero perderían terreno en la segunda mitad del año con la llegada de Otamendi y podrían aparecer intereses desde Europa por cualquiera de los dos. La irregularidad y el bajo nivel mostrados en la final ponen también en duda la continuidad de Fabricio Bustos y abren una puerta, al igual que a Germán Pezzella.

A esta lista se le suman Kevin Castaño, Santiago Galoppo y Santiago Lencina; los tres no ingresan en la consideración del DT para el próximo semestre, por lo que deberán buscar nuevos horizontes.

Coudet, picante tras la victoria de River en la Copa Sudamericana 2026: "Cuando perdés, son todos entrenadores"

En el ataque, los nombres son claros e irían de la mano con una decisión del entrenador producto del bajo rendimiento. Maxi Salas, Ian Subiabre y Facundo Colidio serían los que podrían despedirse de Núñez; por el ex Racing y Tigre escucharían ofertas, mientras que el joven extremo podría emigrar al exterior.

Y con relación a los refuerzos apuntados por Coudet, además de Nicolás Otamendi, el "Chacho" y River apuntarían a contratar a Zaid Romero, el central de 26 años, cuyo pase pertenece a Brujas, entidad a la que debe volver tras su préstamo en Getafe.

Atentos: River ya negocia por Nelson Deossa

En otro orden, el club de Núñez se prepara para hacer un intento por Facundo Buonanotte, el volante de 21 años con pasado en la Selección Argentina que se desempeña en la Premier League.

La intención del "Millo" es buscar un préstamo por el atacante, una metodología que se viene viendo bastante en el club. Si bien su pase pertenece a Brighton, esos últimos seis meses estuvo cedido en el Leeds United; sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de ser el esperado.

Otros de los nombres que figuran en carpeta son Thiago Almada, Roger Martínez, Giovanni Simeone y Mauro Arambarri.



