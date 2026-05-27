River cumplió, goleó 3-0 a Blooming y pasó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Tras perder la final del Torneo Apertura, River le ganó 3-0 a Blooming por la última fecha del Grupo H y se metió en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Silbidos para los grandes y apoyo para los pibes: así reaccionó el Monumental antes del duelo entre River y Blooming

En una noche en la que debía reponerse, el Millonario simplemente cumplió en el resultado y dejó las dudas de lado en un Estadio Monumental con secuelas tras la derrota frente a Belgrano.

En el juego, no hubo equivalencias. El elenco boliviano salió a defenderse desde el primer minuto, consciente de sus limitaciones.

Con una postura contraria, la Banda tuvo un buen arranque y asedió al rival. Una de las primeras chances llegó con el penal inexistente que el árbitro cobró por una caída de Tomás Galván, pero Maximiliano Salas lo desperdició.

A partir de ahí, y si bien exigió al arquero Gustavo Almada en algunas oportunidades, el elenco local no logró abrir el marcador durante la primera mitad.

Ya en el complemento, el desarrollo fue similar. Recién a los 10 minutos, y tras una buena escalada de Lucas Martínez Quarta, Salas ahora sí dentro del área convirtió.

Esa jugada fue la llave para lo que iba a venir luego, cuando con más confianza, el combinado de Núñez estiró la diferencia con otro penal, esta vez anotado por Fausto Vera y un golazo del chico Lucas Silva.

River ganó y cerró el semestre con una tenue sonrisa. Sin embargo, está claro que la visita no fue medida y que, de ahora en adelante, el nivel irá subiendo. Ahora será tiempo de parar la pelota, trabajar y rearmarse para dar la talla en la segunda parte del 2026.

Se despidió con una alegría: tras la salida de Gustavo Costas, Racing superó a Independiente Petrolero por la Copa Sudamericana

Salas falló su penal

Por esta falta sobre Galván, el árbitro del partido sancionó penal para River vs. Blooming. Luego, Salas estrelló la pelota contra el palo.



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¡QUÉ MALA SUERTE, MAXI! Salas la cruzó con fuerza y reventó el palo. River 0-0 Blooming.



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Almada se lució y evitó el gol de Salas

QUÉ PELOTA SACÓ %uD83E%uDDE4



Salas lo tuvo de cabeza para River y el arquero de Blooming respondió. #Sudamericana pic.twitter.com/MDcVZpkjZj — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 28, 2026

Martínez Quarta casi hace un golazo

¡¡DELIRABA TODO EL MONUMENTAL!! Martínez Quarta sacó una CHILENA fenomenal y estuvo muy cerca de anotar el 1-0 de River vs. Blooming.



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Gol de River

TUVO REVANCHA: Maxi Salas recibió un gran pase de Martínez Quarta y definió para el 1-0 de River ante Blooming.



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Gol de River

¡¡VOS SÍ, FAUSTO!! Vera aseguró al medio y anotó el segundo de River vs. Blooming.



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Gol de River