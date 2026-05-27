River cumplió, goleó 3-0 a Blooming y pasó a los octavos de final de la Copa Sudamericana
En su última presentación en el Grupo H, River venció a Blooming, aseguró el primer puesto y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
Tras perder la final del Torneo Apertura, River le ganó 3-0 a Blooming por la última fecha del Grupo H y se metió en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
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En una noche en la que debía reponerse, el Millonario simplemente cumplió en el resultado y dejó las dudas de lado en un Estadio Monumental con secuelas tras la derrota frente a Belgrano.
En el juego, no hubo equivalencias. El elenco boliviano salió a defenderse desde el primer minuto, consciente de sus limitaciones.
Con una postura contraria, la Banda tuvo un buen arranque y asedió al rival. Una de las primeras chances llegó con el penal inexistente que el árbitro cobró por una caída de Tomás Galván, pero Maximiliano Salas lo desperdició.
A partir de ahí, y si bien exigió al arquero Gustavo Almada en algunas oportunidades, el elenco local no logró abrir el marcador durante la primera mitad.
Ya en el complemento, el desarrollo fue similar. Recién a los 10 minutos, y tras una buena escalada de Lucas Martínez Quarta, Salas ahora sí dentro del área convirtió.
Esa jugada fue la llave para lo que iba a venir luego, cuando con más confianza, el combinado de Núñez estiró la diferencia con otro penal, esta vez anotado por Fausto Vera y un golazo del chico Lucas Silva.
River ganó y cerró el semestre con una tenue sonrisa. Sin embargo, está claro que la visita no fue medida y que, de ahora en adelante, el nivel irá subiendo. Ahora será tiempo de parar la pelota, trabajar y rearmarse para dar la talla en la segunda parte del 2026.
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