River recibe a Blooming por la Copa Sudamericana y buscará extender su imbatibilidad como local frente a equipos bolivianos
Esta noche, River jugará frente a Blooming por la Copa Sudamericana 2026 con la necesidad de extender un registro más que favorable contra equipos bolivianos y poder asegurar su clasificación a los octavos de final.
Luego del golpazo que sufrió en la final del Torneo Apertura, River recibirá a Blooming por la última fecha del Grupo H y buscará sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.
En ese contexto, y si bien tendrá que mostrar una respuesta anímica, el Millonario sabe que cuenta con un registro totalmente favorable de cara al encuentro frente al elenco boliviano.
Tanto es así que en el Estadio Monumental la Banda disputó 16 encuentros contra equipos de aquel país en toda su historia y ganó 15.
El único antecedente en el que el combinado de Núñez no se llevó los tres puntos, igualó 2-2 ante Jorge Wilstermann en la Copa Libertadores 1973.
Ahora bien, si se contempla la cuenta total, River obtuvo 21 victorias, seis empates y seis caídas en los 33 compromisos por todos los torneos de Conmebol.
Lo cierto es que, si Carabobo no vence a Bragantino, un empate le bastará a los dirigidos por Eduardo Coudet para asegurar el primer puesto en su zona, mientras que ganar le dará el boleto directo. Sin embargo, si pierde y los venezolanos ganan, irá a los 16avos de final.
River y su estadística positiva frente a equipos bolivianos: todos sus partidos como local
- ganó 2-0 vs. Bolívar - Copa Libertadores 1967
- ganó 7-0 vs. Deportivo 31 de Octubre - Copa Libertadores 1967
- ganó 9-0 vs. Universitario de Súcre - Copa Libertadores 1970
- ganó 1-0 vs. Bolívar - Copa Libertadores 1970
- empató 2-2 vs. Jorge Wilstermann - Copa Libertadores 1973
- ganó 7-1 vs. Oriente Petrolero - Copa Libertadores 1973
- ganó 4-1 vs. The Strongest - Copa Libertadores 1982
- ganó 3-0 vs. Jorge Wilstermann - Copa Libertadores 1982
- ganó 2-0 vs. Bolívar - Copa Libertadores 1991
- ganó 3-1 vs. Oriente Petrolero - Copa Libertadores 1991
- ganó 5-1 vs. The Strongest - Copa Libertadores 2001
- ganó 6-0 vs. Oriente Petrolero - Copa Libertadores 2006
- ganó 3-0 vs. San José de Oruro - Copa Libertadores 2015
- ganó 6-0 vs. The Strongest - Copa Libertadores 2016
- ganó 8-0 vs. Jorge Wilstermann - Copa Libertadores 2017
- ganó 2-0 vs. The Strongest - Copa Libertadores 2023