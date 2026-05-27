Barcelona quiere a Julián Álvarez y en España se habla de una oferta millonaria

El Barcelona inició las negociaciones con el Atlético Madrid para contratar a Julián Álvarez. Según trascendió, la primera oferta fue de 70 millones de euros.

Sin embargo, desde el Colchonero remarcan que no soltarán a la Araña por menos de 120 millones de euros, dinero con el que buscarían su reemplazo este mismo mercado de pases.

Por otro lado, y según trascendió en los medios españoles, el delantero rechazó la oferta para mejorar su contrato en el club, que tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2030.

De esta manera, en el club dieron por entendido que la intención del futbolista es seguir su carrera en un nuevo equipo.

Si bien Barcelona es el que parece más decidido a adquirir el pase del jugador, aparecen otros candidatos. En Francia y en Inglaterra aseguran que tanto PSG como Arsenal buscarán quedarse con el argentino.