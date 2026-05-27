Lionel Scaloni habló de su futuro en la Selección Argentina y explicó por qué Paulo Dybala no va al Mundial

A días de la presentación definitiva de la lista para el Mundial 2026, Lionel Scaloni rompió el silencio y dejó varias definiciones importantes sobre la Selección Argentina.

El DT justificó la ausencia de Paulo Dybala, habló de su futuro y dejó abierta la posibilidad de incluir sorpresas entre los 26 convocados que viajarán a Estados Unidos, México y Canadá.

En una entrevista con DSports, el entrenador explicó que el cuerpo técnico esperará "hasta el último día" antes de cerrar la nómina definitiva para la Copa del Mundo. "La idea es no cambiar a nadie de la lista, pero estaremos así hasta el último momento", señaló.

"La renovación se tiene que hacer en tanto y en cuanto el que está adentro no rinda. Los que están hoy no han bajado el nivel", sostuvo, en una frase que ayuda a entender por qué algunos futbolistas quedaron relegados en la consideración de cara al Mundial.

Por otra parte, Scaloni también habló de su continuidad después de la Copa del Mundo. "Ahora tenemos un Mundial y eso es más importante que ver si un DT sigue o no. Cuando termine el Mundial charlaremos", afirmó.