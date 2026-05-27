Rosario Central, con Di María a la cabeza, visitó al Patón Bauza en Ecuador: el emotivo momento

Ya clasificado a los octavos de final, Rosario Central cierra su participación esta noche en la fase de grupos ante Independiente del Valle. Y aprovechando el viaje a Ecuador, Ángel Di María y parte del plantel canalla vivieron un emotivo momento con Edgardo Bauza, leyenda del club, quien transita una complicada enfermedad.

Además de "Fideo", la delegación estuvo formada por Marco Ruben, Jorge Broun y Jeremías Ledesma, acompañados del presidente Gonzalo Belloso y la vice Carolina Cristinziano, que le llevaron camisetas, una plaqueta conmemorativa, y el trofeo que conquistó durante su paso por la institución.

"Qué hermoso volver a verte, Patón. Tras nuestra llegada a Ecuador nos abrió las puertas de su casa y, junto a su familia, compartimos un momento muy especial. Le llevamos la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central. Te amamos para siempre, Patón", señaló en un posteo Rosario Central, el cual acompañó con fotos.

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Tras nuestra llegada a Ecuador nos abrió las puertas de su casa y, junto a su familia, compartimos un momento muy especial. Le llevamos la Copa Argentina, una plaqueta y camisetas de Central.



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El "Patón" Bauza es un simbolo del club. Como futbolista, fue campeón del Torneo Nacional de 1980 y del Torneo de Primera División 1986/87, mientras que como DT conquistó la Copa Argentina 2018. Actualmente, a los 68 años, reside en Quito tras ser diagnosticado en 2021 con demencia frontotemporal, la que afectó progresivamente su memoria y su capacidad de comunicación.



