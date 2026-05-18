El posteo de Fideo Di María tras la eliminación de Rosario Central ante River en el Apertura 2026

Después de varias declaraciones polémicas y, tal vez, un poco fuera de foco, Ángel Di María reapareció, por estas horas, tras la eliminación de Rosario Central del Torneo Apertura 2026, a manos de River.

Después de su descargo en una entrevista televisiva, posterior al partido en Núñez, Fideo pasó la página y se enfocó en lo que sigue para el Canalla en el calendario: su cruce con Universidad Central de Venezuela por la Copa Libertadores, en el Gigante de Arroyito.

En ese sentido, el ex delantero de la Selección Argentina emitió un posteo en su cuenta de Instagram. "Quien cae y se levanta permanece vigente", apuntó el capitán de la Academia rosarina, quien acompañó su frase con una foto suya en el Monumental.

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En los últimos días, Angelito solo se dedicó a repostear distintos mensajes que recibió en las redes sociales, muchos de ellos dirigidos hacia quienes lo insultaron en el estadio de la Banda el sábado pasado. "Jamás voy a entender cómo pueden silbar a Di María" y "los sin memoria", algunos de los comentarios que difundió el atacante en sus stories de Instagram.

Como si fuera poco, Fideo redobló la apuesta y publicó una imagen de los trofeos que conquistó con la Selección Argentina para ratificar quién fue para la historia del fútbol argentino.