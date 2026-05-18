Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

REDES SOCIALES

El posteo de Fideo Di María tras la eliminación de Rosario Central ante River en el Apertura 2026

El delantero Canalla publicó una frase que refleja su estado de ánimo, tras la caída ante el Millonario en el Monumental, y de cara al futuro de la Academia rosarina.

Después de varias declaraciones polémicas y, tal vez, un poco fuera de foco, Ángel Di María reapareció, por estas horas, tras la eliminación de Rosario Central del Torneo Apertura 2026, a manos de River

 Después de su descargo en una entrevista televisiva, posterior al partido en Núñez, Fideo pasó la página y se enfocó en lo que sigue para el Canalla en el calendario: su cruce con Universidad Central de Venezuela por la Copa Libertadores, en el Gigante de Arroyito. 

En ese sentido, el ex delantero de la Selección Argentina emitió un posteo en su cuenta de Instagram. "Quien cae y se levanta permanece vigente", apuntó el capitán de la Academia rosarina, quien acompañó su frase con una foto suya en el Monumental.  

El plan de Racing post Mundial 2026: poca inversión, renovación para Marcos Rojo y el sueño de repatriar a Charly Alcaraz

En los últimos días, Angelito solo se dedicó a repostear distintos mensajes que recibió en las redes sociales, muchos de ellos dirigidos hacia quienes lo insultaron en el estadio de la Banda el sábado pasado. "Jamás voy a entender cómo pueden silbar a Di María" y "los sin memoria", algunos de los comentarios que difundió el atacante en sus stories de Instagram.

Como si fuera poco, Fideo redobló la apuesta y publicó una imagen de los trofeos que conquistó con la Selección Argentina para ratificar quién fue para la historia del fútbol argentino.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

3
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

4
Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"
Noticias

Demandaron a Duki por uno de sus tatuajes más icónicos: "Siguen usando mi obra y mis dibujos sin autorización"

5
Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas
Noticias

Ángela Torres anunció su primer Movistar Arena: cuándo y dónde comprar las entradas

Últimas noticias de Rosario Central