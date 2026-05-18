El plan de Racing post Mundial 2026: poca inversión, renovación para Marcos Rojo y el sueño de repatriar a Charly Alcaraz
Mientras Racing sueña con rasguñar el segundo puesto de su zona en la Copa Sudamericana, la CD ya empezó a delinear el futuro.
Racing se juega su suerte en el semestre en apenas un puñado de días. Es que la Academia tiene pendiente definir su clasificación o no a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, algo que podría, a su vez, marcarle el futuro.
El equipo de Gustavo Costas deberá medirse ante Caracas, este Jueves por la noche en el Cilindro de Avellaneda, y la semana siguiente recibirá a Independiente Petrolero, para cerrar el Grupo E del torneo continental.
Alivio en River: quién es el lesionado que puede recuperar Coudet en la previa de la gran final ante Belgrano
Aunque la Academia ya sabe que no podrá alcanzar al líder Botafogo en el primer puesto, peleará por un lugar en la siguiente instancia del certamen y así no perder su participación en el plano internacional.
Para ello, el conjunto de Avellaneda deberá ganarle a Caracas e Independiente Petrolero y esperar a que los venezolanos no le ganen al Fogao (marcha segundo, con cuatro unidades más que Racing) en la última jornada. Y esta situación deportiva se ha vuelto clave para definir el futuro y el humor de los hinchas: los fanáticos ya han reclamado por la desinversión de la CD en el último mercado de pases, cuestión que podría empeorar si que el conjunto Albiceleste no llegase a clasificar en la Sudamericana.
Así será la venta de entradas para la gran final entre River y Belgrano: cuándo empieza, dónde se pueden conseguir y precios
Asimismo, el domingo 31 de mayo deberá cruzarse con Defensa y Justicia por los 32avos. de final de la Copa Argentina.
UNO POR UNO, LOS JUGADORES QUE NO ESTÁN CONFIRMADOS EN RACING
- Valentín Carboni: Lesionado de la rodilla, Racing negocia con el Inter de Italia una extensión del contrato hasta 2027. Todavía está en veremos.
- Marcos Rojo: del agrado de Gustavo Costas. Luego de algunas situaciones polémicas y de sus gestos de acercamiento a Estudiantes de La Plata, ha culminado el Apertura 2026 como titular, pese a los tremendos errores que cometió en el clásico con River. Tiene un contrato por productividad que finaliza en Junio.
- Carlos Alcaraz: el golpe de escena con el que sueña la CD de la Academia. Tiene contrato con el Everton, de la Premier League, hasta mediados de 2027.
- Damián Pizarro: llegó a préstamo desde Udinese de Italia a mitad de año. Sin forma física, hizo una pretemporada especial pero no convenció, y sumó poquísimos minutos. Ni siquiera fue considerado ante las ausencias de Maravilla Martínez. Tiene contrato hasta diciembre pero buscarán cortarlo a mitad de año.
- Ignacio Galván: está a préstamo en Atlético Tucumán y debe regresar en junio. Podría quedarse para ser suplente de Gabriel Rojas. El lateral izquierdo sería un puesto a reforzar.
- Germán Conti: planean una extensión del préstamo con Gimnasia La Plata.
- Bruno Zuculini: su contrato termina a fin de año y la idea sería renovarlo, pero con una quita de su salario. Es el referente del equipo para el DT. Ya se iniciaron las charlas con su representante.