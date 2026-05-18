El plan de Racing post Mundial 2026: poca inversión, renovación para Marcos Rojo y el sueño de repatriar a Charly Alcaraz

Racing se juega su suerte en el semestre en apenas un puñado de días. Es que la Academia tiene pendiente definir su clasificación o no a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, algo que podría, a su vez, marcarle el futuro.

El equipo de Gustavo Costas deberá medirse ante Caracas, este Jueves por la noche en el Cilindro de Avellaneda, y la semana siguiente recibirá a Independiente Petrolero, para cerrar el Grupo E del torneo continental.

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Aunque la Academia ya sabe que no podrá alcanzar al líder Botafogo en el primer puesto, peleará por un lugar en la siguiente instancia del certamen y así no perder su participación en el plano internacional.

Para ello, el conjunto de Avellaneda deberá ganarle a Caracas e Independiente Petrolero y esperar a que los venezolanos no le ganen al Fogao (marcha segundo, con cuatro unidades más que Racing) en la última jornada. Y esta situación deportiva se ha vuelto clave para definir el futuro y el humor de los hinchas: los fanáticos ya han reclamado por la desinversión de la CD en el último mercado de pases, cuestión que podría empeorar si que el conjunto Albiceleste no llegase a clasificar en la Sudamericana.

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Asimismo, el domingo 31 de mayo deberá cruzarse con Defensa y Justicia por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

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