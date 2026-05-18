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Así será la venta de entradas para la gran final entre River y Belgrano: cuándo empieza, dónde se pueden conseguir y precios

River y Belgrano disputarán el título del Torneo Apertura 2026 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, el domingo 24 de mayo y desde la Liga Profesional confirmaron cómo será el expendio de localidades.

 La final del Torneo Apertura 2026 será el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 15.30. River, el primero en llegar a esta instancia tras vencer a Rosario Central enfrentará a Belgrano de Córdoba, que derrotó a Argentinos Juniors por penales. 

La Liga Profesional y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmaron que la venta de las entradas para la final del campeonato argentino se podrán comprar en dos días diferentes. El martes 19 de mayo será la preventa exclusiva para clientes de Naranja X, mientras que el miércoles 20 para los socios de River y Belgrano. Las dos ventas comenzarán a las 14 horas y la misma durará hasta que se agoten.

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A su vez, aclararon que en caso de que exista un remanente de tickets, los mismos se pondrán a la venta para no socios. Tanto el Millonario como el Pirata contarán con, aproximadamente, 25.000 entradas entre populares, plateas y palcos.

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Para comprar las entradas hay que ingresar a la página web Deportick.com, y los precios serán los siguientes:

River

  • Popular Willington (socio): $80.000.
  • Popular Willington (no socio): $150.000.
  • Platea Ardiles (socio): $120.000.


  • Belgrano
    • Popular Artime (socio): $80.000.
    • Popular Artime (no socio): $150.000.
    • Platea Gasparini (socio): $120.000.
    • Platea Gasparini (no socio): $180.000
  • Platea Ardiles (no socio): $180.000.

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