Ricky Centurión en estado puro: fumó en una trasmisión en vivo y está peleado con Riquelme

Cada vez que aparece, no pasa inadvertido. En la previa a la derrota de Racing de Córdoba ante Central Norte de Salta por 2-1, Ricardo Centurión apareció en una transmisión en vivo junto a su compañero Ciro Rivas y el músico Fede Pessina, en la cual se lo ve acostado en la misma cama que su compañero, relajado y con un cigarrillo en la mano. Y, para rematarla, hubo un dardo para Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

El video expotó rápidamente en las redes sociales y se llenó de comentarios. "Le sacaste el sueño con esos temazos, mañana no va a entrenar" y "él a la noche no tiene sueño" reflejaron el tono con que los usuarios recibieron la secuencia. Por su parte Pessina, el músico que interactuaba con Rivas en el vivo, también puso su cuota con dos temas: "Qué locura fue enamorarme de ti" y la melodía de "Perrito Malvado" de Damas Gratis y L-Gante sonaron en la habitación mientras los dos futbolistas se mostraban sonrientes y distendidos.

Pero hubo un momento que se robó la atención y fue cuando el músico dijo "decile a Ricky que se porte bien, tiene que volver a Boca", tras lo cual Rivas dijo la frase más explosiva de la noche: "Sí, vamos a ver. Pasa que está peleado con Román, ese es el tema". Y remató: "Hasta que no se vaya Román no va a volver".

Al final del video, Centurión saludó desde la ventana con el cigarrillo en la mano, completando una postal que selló la noche. ¿Cómo le fue en el partido al otro día? Anotó el único gol en la derrota de Racing de Córdoba, que lleva cuatro partidos consecutivos sin ganar, seis derrotas en la temporada y la decimotercera posición en la Zona A de la Primera Nacional.

El video de Ricky Centurión en la transmisión en vivo: