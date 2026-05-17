Lionel Messi la rompió en el Inter Miami: un gol y una tremenda asistencia para la victoria de Portland Timbers

Con un Lionel Messi estelar, Inter Miami derrotó 2-0 a Portland Timbers por la fecha 14° de la MLS en el Miami Freedom Park. El capitán de la Selección Argentina llega en un gran momento al Mundial 2026 al abrir el marcador y, tiempo después, asistir a Germán Berterame, que colocó cifras definitivas al duelo que le permitió a las Garzas igualar a Nashville SC en la cima de la Conferencia Este.

OTRO DOMINGO DE RUTINA PARA LIONEL: lindo zurdazo de Messi en la victoria 2-0 de Inter Miami sobre Portland Timbers en la #MLS.



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La Pulga abrió la cuenta con un gol a los 31 minutos del primer tiempo y luego asistió a Germán Berterame, a los 42, para el 2-0 definitivo.

¿CUÁNTOS AÑOS TENÉS, LEO? Impresionante jugada de Leo Messi superando marcas y asistiendo a Berterame para el 2-0 de Inter Miami sobre Portland Timbers en la #MLS.



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Las Garzas venían de protagonizar un verdadero partidazo ante Cincinnati: habían ganado 5 a 3 en una jornada inolvidable para el capitán argentino, que marcó un doblete, dio una asistencia y alcanzó los 910 goles en su carrera profesional.

El conjunto de Florida parece haber recuperado la confianza tras la salida de Javier Mascherano como DT y desde la asunción de Guillermo Hoyos, el equipo volvió a levantar su nivel y se ilusiona con pelear nuevamente por el título.

LA REACCIÓN DE LEO MESSI LO DICE TODO: Inter Miami derrotaba 2-0 a Portland Timbers como local en el Nu Stadium a pocos minutos del final del partido por la #MLS y los hinchas de Las Garzas comenzaron a cantar "jugadores"...



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Messi atraviesa además un momento espectacular: acumula doce goles y seis asistencias en trece partidos, y llega en plenitud física y futbolística en la previa del Mundial.