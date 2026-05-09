Video: gol y dos asistencias de Messi en la victoria de Inter Miami ante Toronto FC por la MLS

De golear a terminar con algo de susto. Con un gol y dos asistencias de Lionel Messi, y otro tanto de Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 4-2 a Toronto FC por una nueva fecha de la MLS y quedó como escolta de Nashville en la Conferencia Este.

El equipo dirigido por el argentino Guillermo Hoyos, reemplazante de Javier Mascherano, abrió el marcador por medio de De Paul, con un fuerte remate tras un tiro libre que él mismo había ejecutado.

Messi tuvo participación en el segundo y el tercer de su equipo, al asistir al uruguayo Luis Suárez y al español Sergio Reguilón, y cerró la cuenta de su equipo para llegar a los nueve goles en lo que va de la temporada. Con el resultado ya liquidado, Toronto le puso un poco de suspenso en los 10 minutos finales, cuando logró descontar con dos goles de Emilio Aristizábal.

Con esta victoria, Inter Miami se ubica con 22 puntos y a solo uno del líder Nashville, que tiene dos partidos menos y uno lo jugará esta noche desde las 22.30 frente a DC United, de local.

Los goles de la victoria de Inter Miami ante Toronto FC:

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