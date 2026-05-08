Para Messi, la Selección Argentina no es la favorita en el Mundial 2026: "otros llegan mejor..."

Falta poquito más de un mes para que, después de tanta espera, veamos a la Selección Argentina defender la corona en el Mundial 2026.

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En ese contexto, el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, brindó una entrevista en la que consideró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni "llega bien" a la Copa del Mundo.

"Argentina llega bien. Si bien hay muchos chicos que pasan por lesiones, el grupo demostró que cuando está junto compite, quiere ganar y deja todo", aseguró.

Sin embargo, y si bien reconoció que está bien "ilusionarse", Leo reconoció que hay otros seleccionados que tendrán más chances de ganar en Estados Unidos, México y Canadá.

"Hay que ilusionarse, como se ilusiona siempre el argentino cada vez que hay una competición oficial, sea Copa América o Mundial, pero también saber que por delante nuestro hay otros favoritos, que llegan mejor como grupo y selección", subrayó.

Consultado sobre esos grandes rivales que aparecen como favoritos, la Pulga no dudó y realizó su podio en charla con el programa "Lo del Pollo".

"Hoy por hoy, Francia se ve muy bien otra vez. Tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. Creo que España, Brasil, que si bien hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata y tiene los jugadores para pelear en todas las competiciones oficiales", puntualizó.

"Por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor al Mundial"



Lionel Messi aseguró que "hay que ilusionarse como se ilusiona el argentino cada vez que hay una competición oficial", pero destacó los niveles "de grupo y selección" de Francia, España y Brasil. pic.twitter.com/zc3E88eUmS — Corta (@somoscorta) May 8, 2026

Además, Messi analizó que no se puede ignorar a las otras "grandes potencias", destacó a Portugal y señaló que "siempre aparece alguna sorpresa".

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"Después un poco que decimos las mismas. Alemania, Inglaterra, las grandes potencias... Portugal tiene una selección muy competitiva y buena también. Y después siempre aparece alguna sorpresa...", concluyó.