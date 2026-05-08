El vestuario del Real Madrid es un cabaret: el humillante apodo que le pusieron al DT Arbeloa

El escándalo que se está viviendo en estos días en el Real Madrid se supera todo el tiempo. Y ahora, el que quedó en el ojo de la tormenta es el DT Álvaro Arbeloa a quien, a pesar de su enorme experiencia como futbolista, el vestuario también le pasó factura, a punto tal de que recibió un humillante apodo.

Si bien el encontronazo más fuerte lo protagonizaron Aurelién Tchouaméni y Federico Valverde, quien terminó siendo hospitalizado por un corte en su cabeza pero desmintió públicamente que se lo haya provocado un golpe de su compañero, la imagen del técnico quedó visiblemente afectada y es foco de las críticas por no tener el suficiente carácter para intervenir en estas cuestiones.

En ese marco, son cada vez menos los futbolistas que respetan a Arbeloa, al punto tal que es un constante blanco de burlas y hasta le pusieron un humillante apodo puertas adentro: en las prácticas, e incluso sentados a metros suyo en el banco de suplentes, lo llaman "cono", ya que fue puesto a dedo por el presidente, Florentino Pérez.

Pero este apodo ya tiene un antecedente que lo involucra a Arbeloa: en 2015 tuvo un enfrentamiento con Gerard Piqué. Aquella vez, el ahora DT madridista deslizó que algún día vería al por entonces zaguero de Barcelona "en El Club de la Comedia hablando del Madrid". La respuesta fue demoledora: "Me dijo que era amigo, pero solo es un conocido... cono-cido". El juego de palabras aludía al apodo despectivo "cono" que algunos hinchas utilizaban para burlarse del lateral.

Como era de esperar, al enterarse de esto, el entrenador tomó la decisión de borrar a los responsables de estos chistes filosos e internos. Sin dar nombres, la prensa local sostiene que no volvieron a jugar más y no lo harán hasta la próxima temporada.



