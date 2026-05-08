El gesto de Ascacíbar con el plantel de Boca luego de su infantil expulsión ante Barcelona

Está más que claro que Santiago Ascacíbar fue uno de los protagonistas negativos de la derrota de Boca ante Barcelona en Ecuador, que lo dejó casi sin margen de error de cara a la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Su expulsión en el primer tiempo cambió por completo el desarrollo del partido y, consciente de eso, el mediocampista les pidió disculpas a sus compañeros una vez terminado el encuentro. En el vestuario, el volante hizo una fuerte autocrítica, asumió su responsabilidad y aseguró que trabajará para que una situación así no vuelva a repetirse.

Dolido por su expulsión y por el resultado final, Ascacíbar tomó la palabra puertas adentro y entendió que dejó al equipo en una posición muy complicada en un partido clave por la Copa Libertadores, motivo por el cual decidió dar la cara inmediatamente después del pitazo final.

La jugada ocurrió a los 36 minutos del primer tiempo, cuando Milton Céliz fue derribado por Marcelo Weigandt e intentó trabar con la cabeza para continuar la acción. Con la pelota cubierta por el cuerpo del jugador de Barcelona, Ascacíbar lo pateó dos veces, una de ellas en la cabeza. El VAR, revisó la acción y decidió expulsar al volante xeneize.

Más allá de esto, la mala noticia es que Ascacíbar puede llegar a recibir, al menos, dos fechas de suspensión, por lo que se perdería el resto de lo que queda de la fase de grupos, además de pagar una multa de 1.500 dólares.