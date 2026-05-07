La situación que aterroriza a Oriana Sabatini si Paulo Dybala viene a jugar a Boca

Hay un tema que ya es recurrente en el mundo Boca: la posible llegada de Paulo Dybala en el mercado de pases luego del Mundial 2026. Y quien una vez más se refirió a esto fue Oriana Sabatini, su esposa, quien confesó el miedo que tiene si el delantero concreta su retorno al país.

"Si viene a Argentina sean buenos, ya veo que viene y los periodistas lo matan, son todos a factores a tener en cuenta", aseguró la sobrina de la legendaria Gabriela Sabatini, una de las leyendas del tenis argentino.

Enseguida, Oriana bormeó sobre las veces que le preguntaron si Dybala se pondrá la camiseta de Boca a partir de mitad de este año. "Si me dieran un dólar por cada vez que me dijeron lo de Boca sería millonaria", señaló con humor.

Para cerrar, destacó que "Paulo siempre logró hacer su hogar en donde le tocó estar. Nosotros somos una familia y terminamos estando bien en donde estemos juntos, obvio tengo mis preferencias personales, pero al fin y al cabo lo que más me importa es que nosotros estemos felices, y no se sabe nunca donde puede ser eso, por ahí no es en Argentina y es en otro lugar".







