Un histórico de Boca le bajó el pulgar a Dybala: "Antes prefiero traerlo a Villa"

El mundo Boca está expectante por lo que pueda ser la llegada de Paulo Dybala para el mercado de pases de junio. Sin embargo, un ídolo del club en la década de los 90 no tuvo pelos en la lengua y manifestó que el club debería enficar sus esfuerzos en traer a Sebastián Villa, sobre quien considera que sus características se adaptan mejor a lo que el equipo necesita.

"Si tengo que elegir lo traigo a Villa. Por el contexto del equipo pienso que sus características son más necesarias para este momento y para este Boca que las de Dybala", señaló convencido Carlos Fernando Navarro Montoya, quien brillara en el arco del "Xeneize".

Esta opinión del "Mono" va de la mano con la de otro ídolo del club, Mauricio Serna, quien también bancó el retorno del colombiano. "En este equipo sería un as, no un refuerzo más, sino 'el refuerzo'. Me encanta como está jugando, si estuviera en mis manos ya lo hubiera sentado a negociar, me gustaría verlo nuevamente en el club", sentenció el "Chicho".

Por lo pronto, Dybala suena intensamente como anhelo de Boca desde hace varios meses, con varios guiños por parte de distintos actores, incluso por parte del delantero, que afirmó en la semana que "estaría bueno". Leandro Paredes, capitán del cuadro de la Ribera, es una de las piezas principales que facilitaría la gestión, además del confeso fanatismo del campeón del mundo por el equipo.