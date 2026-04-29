¿Sos hincha de River o periodista vos? La esposa de Adam Bareiro fulminó a Mariano Closs con un picante mensaje por su relato en la polémica expulsión

Fue una dura derrota. En la caída de Boca ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, uno de los puntos destacados del partido fue la polémica expulsión de Adam Bareiro. El relator en la transmisión televisiva, Mariano Closs, fue muy criticado por los hinchas por sus opiniones e incluso la esposa del delantero paraguayo se expresó con dureza.

A lo largo de su transmisión en ESPN, muchos fanáticos de Boca criticaron los relatos y opiniones de Closs, indicando una supuesta tendencia en favor del equipo brasileño y sobre todo en contra del Xeneize.

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Si bien parecía ser solo una tendencia entre los fanáticos en las redes sociales, también Tamara Rojas, esposa de Bareiro, publicó un durísimo mensaje. La mujer compartió un video en el que se cuestionaba la roja al jugador de Boca y, además, le agregó una frase en contra del relator.

"Hay que dejar el club de lado, Mariano. ¿Sos hincha de River o periodista vos?", escribió apuntando a una supuesta simpatía del relator por el clásico rival del Xeneize. Estas palabras no pasaron desapercibidas y generaron un gran revuelo.

El posteo de la mujer de Adam Bareiro con un picante mensaje para el relator Mariano Closs.

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Al narrar esa acción en la transmisión del partido, Mariano Closs tuvo una opinión drástica sobre la conducta del paraguayo: "Le metió la mano en la cara y se va. Es que no se puede jugar al fútbol como Bareiro, todo el tiempo friccionando los partidos. Se queda con 10 Boca, expulsado Bareiro".

"Mariano Closs"



Por el duro comentario contra Bareiro tras su expulsión: "No se puede jugar al fútbol como juega Bareiro...". pic.twitter.com/0Q4hPQ4POC — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 29, 2026







