Atentos: las predicciones del Dibu Martínez para el Mundial 2026

A pocos días del debut de la Selección Argentina, el Dibu Martínez se animó a predecir todo el Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026 y sorprendió a todos.

El arquero participó de un desafío viral y comenzó a armar los cruces del camino hacia la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Arrancó con los pronósticos a partir de los octavos de final y no dudó en elegir a los que avanzarían: Inglaterra, Portugal, Argentina (venciendo a España), Francia, Alemania, Países Bajos, Brasil y México.

Ya en cuartos, aseguró que la Albiceleste volverá a ganarle a Les Bleus como en Qatar y dio al resto de sus candidatos: Inglaterra, Alemania y Brasil. En semis, dijo que Argentina eliminará a los ingleses por penales y, además, aseguró el triunfo de Brasil por sobre los alemanes.

Para el Dibu la final será un clásico: la Selección contra Brasil. Y titubeó al revelar el desenlace: "Argentina, por penales".