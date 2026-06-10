Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

SE LA JUEGA

Atentos: las predicciones del Dibu Martínez para el Mundial 2026

El Dibu Martínez se animó a predecir todo el Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026 y sorprendió a todos.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

A pocos días del debut de la Selección Argentina, el Dibu Martínez se animó a predecir todo el Mundial de Estados Unidos México y Canadá 2026 y sorprendió a todos.

El arquero participó de un desafío viral y comenzó a armar los cruces del camino hacia la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Arrancó con los pronósticos a partir de los octavos de final y no dudó en elegir a los que avanzarían: Inglaterra, Portugal, Argentina (venciendo a España), Francia, Alemania, Países Bajos, Brasil y México.

Ya en cuartos, aseguró que la Albiceleste volverá a ganarle a Les Bleus como en Qatar y dio al resto de sus candidatos: Inglaterra, Alemania y Brasil. En semis, dijo que Argentina eliminará a los ingleses por penales y, además, aseguró el triunfo de Brasil por sobre los alemanes.

Para el Dibu la final será un clásico: la Selección contra Brasil. Y titubeó al revelar el desenlace: "Argentina, por penales"

Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

4
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

5
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

Últimas noticias de Dibu Martínez