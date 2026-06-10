Thomas Tuchel habló de las chances de Inglaterra en el Mundial 2026 y tuvo un sincericidio: "Queremos llegar hasta el final, pero..."

Mañana por la tarde, la espera se terminará y finalmente se iniciará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En esta vigésimo tercera edición, la Selección Argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022, aunque para eso deberá superar a otras potencias que intentarán arrebatarle el trofeo.

Como suele suceder, Inglaterra llega a la Copa del Mundo con expectativas de hacer un buen papel. Sin embargo, su entrenador, Thomas Tuchel, habló en las últimas horas y fue claro respecto a las chances de los Three Lions.

En conferencia de prensa, el DT alemán aseguró que su equipo hará todo lo posible por instalarse en las rondas finales, aunque consideró que no es un seleccionado candidato.

"Podemos competir por el trofeo y soñar en grande. Queremos llegar hasta el final, pero no creo que seamos los máximos favoritos", expresó.

Al respecto, el estratega de 52 años le tiró la pelota sin nombrar a otros combinados ya probados en la máxima competencia.

"Hay selecciones que ya demostraron que saben cómo ganar este tipo de torneos y esos son los favoritos", admitió.

Además, el ex director técnico ratificó su postura y explicó que al ser un país que no gana el certamen hace tiempo, no puede erigirse como uno de los principales aspirantes.

"No podemos ser uno de los favoritos porque hace mucho tiempo que no ganamos", resaltó el director técnico germano, haciendo alusión al único título de los británicos, en 1966.

Cabe recordar que Inglaterra compartirá el Grupo L junto a Croacia, Ghana y Panamá. Si bien la lógica indica que no debería tener problemas para pasar de fase, tendrá que demostrarlo en el debut contra el elenco balcánico, el cual tendrá lugar en Dallas el próximo miércoles 17 de junio.