La FIFA enfrenta una demanda de propietarios de palcos VIP a días del Mundial 2026

La FIFA enfrenta un conflicto judicial que podría generar repercusiones de cara al Mundial 2026. Un grupo de propietarios de palcos VIP en distintos estadios que albergarán partidos del torneo presentó una demanda contra la entidad rectora del fútbol del fútbol mundial por presuntos incumplimientos relacionados con los derechos adquiridos sobre esos espacios exclusivos.

Según trascendió, los demandantes sostienen que la FIFA modificó condiciones previamente acordadas respecto del acceso, uso y beneficios vinculados a las suites de lujo durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los propietarios aseguran haber realizado importantes inversiones para adquirir estos sectores premium bajo determinadas garantías comerciales y contractuales. Sin embargo, afirman que las nuevas disposiciones afectan beneficios que les habían sido prometidos originalmente, motivo por el cual decidieron iniciar acciones legales.

La disputa se centra en la explotación de los palcos VIP y las áreas de hospitalidad, uno de los negocios más rentables para la FIFA durante los grandes eventos internacionales. Tradicionalmente, la organización concentra buena parte de los ingresos generados por experiencias exclusivas, paquetes corporativos, patrocinadores y servicios premium para invitados.

El litigio involucra a varias sedes mundialistas y ya comenzó a despertar preocupación por el impacto económico de los contratos en discusión. Si bien por el momento la FIFA no realizó declaraciones públicas extensas sobre el caso, el conflicto suma un nuevo frente de tensión a menos de un año del inicio de la máxima cita del fútbol.

La demanda pone el foco en uno de los aspectos menos visibles del Mundial 2026: el negocio detrás de los espacios VIP y los acuerdos comerciales que rodean al evento deportivo más importante del planeta.