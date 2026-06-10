Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

LLAMEN UNA BRUJA

Argentina llega como líder del Ranking FIFA al Mundial 2026: la tremenda maldición que tiene que romper

La Selección Argentina llega como "la mejor selección del mundo" a menos de una semana de su participación en el Grupo J del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Los jugadores de la Selección Argentina tienen el convencimiento interno de llegar a la gran final del Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Desde Lionel Messi como Rodrigo De Paul y más jugadores tienen en la mente volver a repetir la hazaña de lo que conseguido en la Copa del Mundo Qatar 2022

Pero eso no es todo, ya que gracias a la clara victoria ante Islandia, la Scaloneta llega a la máxima cita del fútbol mundial como líder del Ranking FIFA y eso no es nada bueno según los escépticos, ya que apenas dos seleccionados a lo largo de la historia lograron conseguir el trofeo de forma consecutiva, Italia, en 1934 y 1938, y Brasil, en 1958 y 1962 ( con Pelé), pero ninguna siendo el mejor del mundo según la entidad madre del fútbol mundial

Actualmente es líder con 1877 puntos, escoltada por España (1874) y Francia (1870), mientras que para el Mundial de 2022, en Qatar, llegaba en el tercer puesto de la tabla por debajo de Brasil (1°) y Bélgica (2°).

Completan la tabla del top ten: Inglaterra (4°), Portugal (5°), Brasil (6°), Marruecos (7°), Países Bajos (8°), Bélgica (9°) y Alemania (10º).

En sí, el que estuvo más cerca fue Brasil, que llegó a la final en 1998 y cayó goleado por Francia.

Esta nota habla de:
1
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

4
El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."
Noticias

El video de Maria Becerra sobre el Indio Solari que se volvió viral tras su partida: "En todos sus conciertos va a pasar eso..."

5
El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento
Noticias

El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

Últimas noticias de Selección Argentina