Argentina llega como líder del Ranking FIFA al Mundial 2026: la tremenda maldición que tiene que romper

Los jugadores de la Selección Argentina tienen el convencimiento interno de llegar a la gran final del Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Desde Lionel Messi como Rodrigo De Paul y más jugadores tienen en la mente volver a repetir la hazaña de lo que conseguido en la Copa del Mundo Qatar 2022.

Pero eso no es todo, ya que gracias a la clara victoria ante Islandia, la Scaloneta llega a la máxima cita del fútbol mundial como líder del Ranking FIFA y eso no es nada bueno según los escépticos, ya que apenas dos seleccionados a lo largo de la historia lograron conseguir el trofeo de forma consecutiva, Italia, en 1934 y 1938, y Brasil, en 1958 y 1962 ( con Pelé), pero ninguna siendo el mejor del mundo según la entidad madre del fútbol mundial.



Actualmente es líder con 1877 puntos, escoltada por España (1874) y Francia (1870), mientras que para el Mundial de 2022, en Qatar, llegaba en el tercer puesto de la tabla por debajo de Brasil (1°) y Bélgica (2°).

Completan la tabla del top ten: Inglaterra (4°), Portugal (5°), Brasil (6°), Marruecos (7°), Países Bajos (8°), Bélgica (9°) y Alemania (10º).

En sí, el que estuvo más cerca fue Brasil, que llegó a la final en 1998 y cayó goleado por Francia.