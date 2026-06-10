La confianza extrema de De Paul en las posibilidades de Argentina en el Mundial 2026: "Queremos..."
Rodrigo De Paul rompió el silencio tras las goleada ante Islandia en el amistoso, que sirve como previa del debut de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026.
Rodrigo De Paul está más enchufado que nunca con la Selección Argentina y tras la goleada por 3 a 0 ante Islandia, contó sus sensaciones de cara al debut de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 que comparte con Argelia, Austira y Jordania.
El volante del Inter Miami, que le cambió la cara al equipo tanto en este cotejo como frente a Honduras, confía plenamente en que la Scaloneta llegue hasta la gran definición de la Copa del Mundo de la FIFA que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.
"Queremos competir, como dijimos en el Mundial pasado. Queremos llegar el primer día e irnos en el último, ese es el primer objetivo. Los entrenamientos parecen partidos, el equipo compite un montón y esa es la base que tenemos", afirmó De Paul en una charla con TyC Sports.
"Argentina siempre es candidato, siempre la gente se ilusiona. Es lo que nos toca: ganamos la última Copa América y el último Mundial, es normal", agregó.
El ladero de Messi fue y dentro del campo de juego, lanzó sin dudarlo: "Saben que vamos a dejar todo lo que tenemos y un poquito más por darles alegrías y por que se vuelva a ver esa unión que se vio en Qatar. Me gustaría ver a todos los argentinos otra vez unidos, como aquella tarde que quedó para la historia en el Obelisco. Ojalá lo podamos repetir, lo vamos a intentar".
El fixture de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026
- Argentina vs. Argelia - Martes 16/6 - 22 hs
- Argentina vs. Austria - Lunes 22/6 - 14hs
- Argentina vs. Jordania - Sábado 27/6 - 23hs