Scaloni volvió a estirar la decisión sobre el reemplazarte de Balerdi en Argentina para el Mundial 2026: "Me voy a tomar dos o tres días"

Lionel Scaloni, aseguró luego de la goleada 3 a 0 de la Selección Argentina ante Islandia que se va a tomar "un día o dos más" para anunciar quién será el reemplazante del defensor Leonardo Balerdi en el Mundial 2026 de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

En este sentido, Scaloni afirmó que "la prueba de hoy despejó algunas dudas acerca de qué le podía faltar al equipo. Hay dos opciones y vamos a esperar".

%uD83D%uDDE3%uFE0F Scaloni y el anuncio sobre el reemplazante de Balerdi: "DIJE MAÑANA. CAPAZ QUE UN DÍA MÁS ME TOMO. CAPAZ QUE DOS".



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Con respecto al cotejo de preparación ante Islandia, Scaloni destacó que "era un partido difícil, porque era a una semana del debut en el Mundial y queríamos que los chicos terminaran bien. Por eso hicimos los cambios". En este sentido, se mostró muy conforme ya que "el equipo dio una muestra de que está bien. Varios jugadores demostraron que están bien y eso es lo que importa".

"Estamos en un momento importante y estamos bien. Eso no asegura nada, pero garantiza que van a dejar todo", continuó Scaloni y agregó: "Cuando juegan son un espectáculo y cuando tienen que correr también lo son, porque ver a jugadores de esa categoría correr como lo hacen te da la sensación de que el equipo está".

Además, hizo énfasis en que "la gente se va a sentir identificada con este equipo. Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizarnos que vamos a pelear hasta el último momento".

Por otra parte se refirió a Nicolás Paz y Leandro Paredes, quienes estaban en duda por su situación física, y llevó tranquilidad: "A Nico Paz lo vimos sólido. Hoy se notó que estaba muy bien, estamos contentos porque hizo un buen partido y nos da otra posibilidad más. A Paredes no hace falta esperarlo, está bien y se va a quedar con nosotros".

Por último, adelantó: "La gente se va a sentir identificada con este equipo. Muy pocas veces el Mundial lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que deberían ayudarnos y garantizamos que vamos a pelear hasta el último momento".