Racing le quiere arrebatar dos futbolistas campeones a Lanús: quiénes son

El mercado de pases de medio término ya empezó a tener movimientos y muchos sondeos en el fútbol argentino. En ese sentido, Racing ya busca refuerzos.

Tanto es así que en las últimas horas la Academia se mostró interesada en dos futbolistas de Lanús que vienen teniendo buenas actuaciones.

Se trata de Sasha Marcich y Agustín Cardozo, parte importante en el equipo Granate que en los últimos meses conquistó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Sin embargo, según trascendió desde la entidad del Conurbano Sur, solo hubo una consulta de condiciones y ninguna oferta formal. Además, se trata de dos piezas claves para Mauricio Pellegrino y parece difícil que cambien de camiseta dentro del país.

Por ahora, Racing no sumó altas, espera oficializar al entrenador que sucederá a Gustavo Costas y está próximo a quedarse sin Gabriel Rojas, Franco Pardo y Damián Pizarro.