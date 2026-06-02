Racing empieza a renovarse: los dos jugadores que están a punto de irse

Tras un semestre traumático que culminó con la salida de Gustavo Costas, en Racing ya empezaron los movimientos de cara a un segundo semestre en el que tendrá la obligación de levantar la vara.

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En ese sentido, y mientras la Academia todavía está en busca de un nuevo entrenador, hay dos futbolistas que están cerca de irse.

Se trata de Gabriel Rojas y de Franco Pardo, que tienen ofertas del exterior y podrían emigrar en este mercado de pases.

El marcador de punta, uno de los puntos más altos de plantel, es pretendido por Cruzeiro, que mejoró una primera oferta que no prosperó y ofreció poco más de siete millones de dólares para quedarse con la totalidad de su pase.

Por su parte, el zaguero central perdió mucho terreno en los últimos meses, corre desde atrás a Marco Di Cesare y a Marcos Rojo, quien recientemente renovó su contrato, y quiere sumar minutos.

A ese respecto, el ex Unión de Santa Fe recibió una propuesta de dos millones de dólares para sumarse a Santos Laguna y no ve con malos ojos irse a México para hacer una diferencia económica.

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Desde que llegó en 2023, Rojas disputó 141 partidos en Racing, anotó cinco goles y aportó 23 asistencias, mientras que Pardo arribó en 2025 y convirtió un tanto.