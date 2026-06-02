El presidente de Argentinos Juniors destrozó a Chiquito Romero: "Me mintió en la cara..."

Luego de ser marginado en Boca, Argentinos Juniors le abrió las puertas a Sergio Romero en noviembre de 2025. Sin embargo, el paso de Chiquito no fue nada bueno.

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En ese sentido, el presidente del Bicho, Cristian Malaspina, se refirió al tema y destrozó al arquero que estuvo poco más de un mes y colgó los guantes en marzo.

A través de una entrevista con el medio Me Gusta Más Argentinos, el mandatario aseguró que se sintió defraudado por el ex golero de la Selección Argentina.

"Yo tuve una charla con Chiquito antes de firmar. La verdad, me siento defraudado. Me dijo que estaba al 100 y no pudo estar al cien. Y es de lo que me arrepiento, de haberle creído", expresó.

Cabe recordar que el guardavalla había tenido varios problemas físicos en los meses previos y, una vez en el conjunto de La Paternal, continuó con ese padecimiento. Al respecto, el directivo indicó que fue víctima de una mentira.

"Le di la posibilidad de que me lo diga en la cara antes de firmar, y me mintió. Y se lo dije cuando se fue. Porque nunca pudo entrenar al 100% como me había dicho que estaba", manifestó.

En esa línea, agregó: "En Boca, supuestamente había un tema de otra índole por el cual no jugaba. Y después, como todo, no es que uno no averigüe. Sabíamos cómo estaba, pero obviamente que cuando le preguntás a una persona en la cara y miente... Es muy difícil".

Además, Malaspina, quien avanzó por Romero a raíz de las lesiones que tenían sus dos primeros arqueros, rememoró el grosero error que tuvo en la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia y sostuvo que no volvería a tomar una decisión similar.

#AAAJ %uD83D%uDDE3%uFE0F @MalaspinaC sobre la llegada de Chiquito Romero: "Me defraudó, me mintió".



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"Después, es fútbol. Cometió el error que cometió, después vas a los penales y decís 'bueno, es la historia perfecta'. Tampoco se te da... Si tendría que volver a ese momento, yo no sé si no volvería a buscar un arquero de experiencia", cerró.