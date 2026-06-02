Con varias bajas, Lionel Scaloni paró el primer once de la Selección Argentina para el amistoso ante Honduras

Lionel Scaloni paró un once en la primera práctica de la Selección Argentina. En medio de un panorama delicado en cuanto a los lesionados, el entrenador realizó un ensayo táctico que dio indicios de cara al amistoso con Honduras.

La principal sorpresa, al margen de las ausencias, pasó por la presencia de Nicolás Capaldo entre los titulares.

El jugador del Hamburgo no forma parte de la lista de 26 para el Mundial 2026, pero se encuentra dentro de los siete jugadores adicionales que llevó el DT a Kansas para los amistosos.

Además, en su caso particular, como el de Agustín Giay, son los únicos de esa nómina que todavía tienen una esperanza de jugar la Copa del Mundo si Gonzalo Montiel no evoluciona favorablemente de su desgarro.

El once de la Selección Argentina que ensayó Lionel Scaloni en la primera práctica: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.