Alexander Zverev avanzó a semifinales de Roland Garros y quedó a un paso de su primer Grand Slam

Alexander Zverev se clasificó a las semifinales de Roland Garros 2026 tras derrotar en sets corridos al español Rafael Jódar por 7-6(3), 6-1 y 6-3, en un partido que se extendió durante 2 horas y 25 minutos.

El alemán, uno de los máximos candidatos al título en París, logró revertir un complicado inicio de encuentro y selló una victoria contundente para mantenerse en carrera por el primer trofeo de Grand Slam de su carrera.

El partido comenzó cuesta arriba para Zverev. Jódar mostró un gran nivel en el primer set, consiguió un quiebre y llegó a estar 5-2 arriba. Sin embargo, el alemán reaccionó a tiempo, recuperó el servicio perdido y llevó la definición al tie-break.

En el desempate, Zverev impuso su experiencia y se quedó con el parcial por 7-3 para tomar ventaja luego de más de una hora de juego.

A partir del segundo set, el alemán dominó el desarrollo. Aprovechó el bajón anímico de su rival y rápidamente marcó diferencias para imponerse por un cómodo 6-1.

En la tercera manga, un quiebre fue suficiente para que Zverev cerrara el partido por 6-3 y asegurara su lugar entre los cuatro mejores del torneo.

Ahora, el alemán espera por el ganador del cruce entre el checo Jakub Mensik y el brasileño Joao Fonseca para disputar las semifinales de Roland Garros.

Con la ausencia de Carlos Alcaraz y la eliminación temprana de Jannik Sinner, Zverev aparece como uno de los principales favoritos para conquistar el título en París y conseguir la tan buscada consagración en un torneo de Grand Slam.