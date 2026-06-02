Primer contacto de Racing con Nico Diez: ¿Reemplaza a Gustavo Costas?

Racing sigue buscando entrenador tras el despido de Gustavo Costas. Diego Milito analiza diferentes opciones: por el momento, su condidato favorito es Nico Diez.

Sebastián Saja, director deportivo de la Academia, ya tuvo un primer contacto con el DT.

El actual técnico de Argentinos Juniors, que viene de ser finalista en la Copa Argentina 2025 y de llegar a semifinales en el Torneo Apertura 2026, es la principal opción de la dirigencia.

Sin embargo, la gran traba es que está con trabajo. De hecho, en diciembre le mejoraron su contrato en el Bicho de La Paternal y tiene un vínculo vigente hasta 2027. Su cláusula de salida es de 250 mil dólares.

Nico Diez ya pasó por Racing: fue jugador de la Academia entre 1996 y 2001 y también como ayudante de campo de Sebastián Beccacece en su ciclo (2020-2021).