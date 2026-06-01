La tremenda carta de la esposa de Ángel Correa después de haber quedado fuera de la Selección Argentina para el Mundial 2026



Tras conocerse la decisión del entrenador Lionel Scaloni de no incluir a Ángel Correa en el plantel de la Selección Argentina que afrontará el Mundial 2026, la esposa del futbolista, Sabrina Di Marzio, publicó una emotiva carta de apoyo dedicada al delantero que hoy se desempeña en Tigres de México. "No tengo palabras para que te hagan sentir menos triste, solo acompañarte y estar en todo en las buenas y en las malas", apuntó.

A través de sus redes sociales, la pareja del ex San Lorenzo compartió una serie de imágenes junto al futbolista y un mensaje en el que destacó el esfuerzo del jugador. "Estoy orgullosa de vos, de tus ganas, de tu esfuerzo, de seguir aunque el cuerpo te pidió parar más de una vez", expresó.

En otro tramo del texto, recordó los sacrificios que realizó el atacante para sostener su nivel competitivo: "Estoy orgullosa de tus kilómetros corridos en cada partido, de seguir aunque había partidos que ya no podías, de correr cada pelota porque alguna te iba a quedar", manifestó.

"Pero sobre todo estoy orgullosa de la persona que sos, de destacar siempre el esfuerzo de tus compañeros", señaló y, al mismo tiempo, avizoró que "la vida da revanchas y tarde o temprano la vas a tener, no importa el resultado. Importa no haberse rendido", escribió, antes de cerrar con una nueva declaración de amor y respaldo incondicional.

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Correa, de 31 años, había formado parte del plantel que se consagró campeón del mundo en Qatar 2022 tras ser convocado a último momento por la lesión de Joaquín el Tucu Correa. Además, había integrado el equipo que conquistó la Copa América 2021.

Desde su llegada a Tigres en enero de 2025, luego de una extensa etapa en el Atlético de Madrid, el delantero acumuló 23 goles y 13 asistencias en 54 partidos. Sin embargo, esos números parecen no haber alcanzado para conformar a Scaloni que en para el puesto de delantero citó a Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, el Flaco López, el pibe Nico Paz, Thiago Almada y los hombres del Colchonero, Nico González y Giuliano Simeone.