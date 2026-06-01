Fin del sueño: Matteo Berrettini le pone un freno al "cuento de hadas" de Juan Manuel Cerúndolo y ya no quedan argentinos en Roland Garros

Se terminó lo que se daba para Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros y ya no quedan argentinos en el Grand Slam francés. Su verdugo fue Matteo Berrettini, quien lo superó en sets corridos con parciales de 6-3, 7-6 y 7-6 en algo más de dos horas y media.

El tenista argentino no tuvo su mejor jornada, cometiendo varios errores no forzados y con ciertas muestras de un agotamiento físico.

Sin lugar a dudas que el cansacion fue uno de los puntos en contra que tuvo el argentino, quien anteriormente había sellado una clasificación agónica ante el español Martín Landaluce por 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6, en un partido sumamente extenuante que duró cinco horas y 58 minutos de juego puro.

BACK IN THE BIG TIME %uD83D%uDD25 @MattBerrettini returns to the @rolandgarros quarters on his first appearance since reaching the last eight in 2021 %u203C%uFE0F#RolandGarros pic.twitter.com/WPJ0bpJjum — Tennis TV (@TennisTV) June 1, 2026

Su cuerpo sintió el impacto de encadenar semejante maratón tenística apenas unas horas después de haber dado el gran golpe del torneo al eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner.