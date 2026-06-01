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NO PUDO SER

Fin del sueño: Matteo Berrettini le pone un freno al "cuento de hadas" de Juan Manuel Cerúndolo y ya no quedan argentinos en Roland Garros

Juan Manuel Cerdúndolo tuvo grandes performances en Roland Garros, pero hasta acá llegó. Su verdugo fue Matteo Berrettini, quien se impuso en un partido picante.

Juan Riera
Juan Riera
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Se terminó lo que se daba para Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros y ya no quedan argentinos en el Grand Slam francés. Su verdugo fue Matteo Berrettini, quien lo superó en sets corridos con parciales de 6-3, 7-6 y 7-6 en algo más de dos horas y media.

El tenista argentino no tuvo su mejor jornada, cometiendo varios errores no forzados y con ciertas muestras de un agotamiento físico.

Sin lugar a dudas que el cansacion fue uno de los puntos en contra que tuvo el argentino, quien anteriormente había sellado una clasificación agónica ante el español  Martín Landaluce por 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6, en un partido sumamente extenuante que duró cinco horas y 58 minutos de juego puro.

Su cuerpo sintió el impacto de encadenar semejante maratón tenística apenas unas horas después de haber dado el gran golpe del torneo al eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner.

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