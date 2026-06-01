Independiente quiere repatriar a Esequiel Barco

Independiente de Avellaneda dio un paso importante en el mercado de pases y presentó una oferta formal por Esequiel Barco con el objetivo de incorporarlo como refuerzo de cara al segundo semestre de la temporada. Ahora, la decisión está en manos de Spartak Moscú, club que ya recibió la propuesta y deberá definir el futuro del futbolista.

La dirigencia del Rojo considera a Barco como una de las prioridades para potenciar el plantel y sueña con concretar el regreso de uno de los jugadores surgidos de sus divisiones inferiores.

El recorrido de Esequiel Barco tras su salida de Independiente

A mediados de 2024, Spartak Moscú desembolsó 14 millones de euros para quedarse con el pase del mediocampista ofensivo, quien por entonces defendía los colores de River Plate.

Antes de su etapa en el Millonario, Barco había desarrollado gran parte de su carrera en Atlanta United, equipo de la MLS que lo incorporó tras su destacada aparición en Independiente. Posteriormente, River invirtió cerca de 10 millones de euros para sumarlo como una de sus incorporaciones más importantes.

Ahora, apenas un año después de su llegada al fútbol ruso, el talentoso atacante podría protagonizar un nuevo cambio de rumbo y regresar al club donde dio sus primeros pasos como profesional.

Qué falta para que Barco vuelva a Independiente

La operación depende de la respuesta de Spartak Moscú, que analizará la propuesta presentada por Independiente. Mientras tanto, la expectativa crece entre los hinchas, que siguen de cerca las negociaciones por uno de los futbolistas más recordados de los últimos años surgidos de la cantera del club.

Si las conversaciones avanzan de manera favorable, Esequiel Barco podría convertirse en uno de los grandes refuerzos del fútbol argentino en este mercado de pases.