Daniel Vallejo recibió la mayor multa de la historia de Roland Garros por un comentario machista

Un verdadero escándalo se generó en Roland Garros con Daniel Vallejo, quien tras perder con Moïse Kouamé en un duelo tremendo de segunda ronda que se definió en cinco sets, el paraguayo apuntó contra la umpire con un comentario completamente desagradable.

Una vez que Moïse Kouamé le ganó por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6, Daniel Vallejo sostuvo: "Este tipo de partidos tiene que arbitrarlos un hombre, es muy difícil que una mujer pueda hacerlo. Lo tiene que arbitrar un hombre, porque es un público muy pesado y hay que tener mucha fortaleza para ir en contra del público".

Lo llamativo es que encima que el partido entre el francés y el paraguayo lo arbritó Ana Carvalho, una de las mejores juezas de todo el circuito.

El público francés vivió el duelo con mucha intensidad, marcando claramente su favoritismo por el local, algo que parece no haberle caído del todo bien a Vallejo, que reaccionó de la peor manera. "El público fue muy desubicado, pero entiendo que están apoyando a su compatriota. Es un público bastante intenso y por eso ya estaba preparado, ya sabía que iba a ser así y la verdad que no me perjudicó a mí, sino que más que nada lo fortaleció a él", aportó.

La multa millonaria que recibió Vallejo

Daniel Vallejo fue sancionado con una multa de 65.000 euros debido a sus acciones, el mayor castigo monetario de la historia del Grand Slam francés.