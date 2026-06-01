El Mundial 2026 ya tiene a su primera baja confirmada: quién es, de cuál Selección y qué le pasó

Son los riesgos que se corren en los amistosos previos a cada Copa del Mundo, y ahora no fue la excepción. Es que el Mundial 2026 acaba de tener su primera baja confirmada con la grave lesión de Billy Gilmour, figura de Escocia, quien fue desafectado a causa de un serio problema en su rodilla derecha.

Todo se dio en el marco del amistoso frente a Curazao en Glasgow que, más allá de la paliza 4-1, generó un enorme dolor de cabeza: antes del cierre del primer tiempo, el mediocampista de Napoli debió retirarse de urgencia del campo de juego.

La acción que originó la lesión pasó casi desapercibida durante el choque preparatorio. El ex Chelsea cayó al césped tras completar un pase sin exigencias y se retiró con una leve renguera, una señal que generó cierto optimismo. Sin embargo, la resonancia magnética a la que se sometió horas más tarde terminó confirmando que hay compromiso ligamentario y los plazos de recuperación son incompatibles con la disputa del Mundial 2026.

El momento en el que Gilmour siente una molestia que, horas más tarde, se convirtió en la lesión que lo dejó sin Mundial 2026.

La Federación Escocesa de Fútbol oficializó la noticia mediante un comunicado: "Lamentamos anunciar que la lesión de rodilla sufrida por Billy Gilmour en la victoria de hoy contra Curazao le impedirá participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los que formamos parte de la selección nacional masculina de Escocia le deseamos a Billy una pronta recuperación. Ahora regresará a su club, el SSC Napoli, para comenzar su rehabilitación".

El DT Steve Clarke expresó públicamente su tristeza: "Estoy desolado por Billy porque ha sido una parte fundamental de nuestra campaña de clasificación para el Mundial. El momento en que se produce esta lesión es muy, muy cruel y todos lo lamentamos". Además, agregó que Gilmour "sabe lo que todos pensamos de él como futbolista y como persona" y que "tendrá muchos torneos importantes por delante en el futuro". Para reemplazarlo, el seleccionado escocés convocó a Tyler Fletcher, juvenil de 19 años del Manchester United Sub 21.



