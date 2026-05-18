El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

La vida sentimental de Nathy Peluso volvió a captar todas las miradas. Luego de semanas de rumores, publicaciones sugestivas y apariciones públicas que despertaron sospechas entre sus seguidores, finalmente se confirmó el romance entre la cantante y Phil Kane, un reconocido corredor de élite estadounidense.

La pareja comenzó a mostrarse junta de manera natural en redes sociales y en distintos eventos internacionales. Las imágenes de ambos disfrutando de partidos, viajes y conciertos no tardaron en viralizarse, generando una enorme repercusión entre los fanáticos de la intérprete de "Grasa".

Un vínculo que nació lejos de los flashes

Aunque en un principio todo parecía limitarse a simples interacciones virtuales, el romance fue tomando fuerza con el correr de los meses. Los famosos "likes", comentarios y apariciones compartidas terminaron confirmando que entre ambos existía mucho más que amistad.

El momento que terminó de despejar cualquier duda llegó durante El Clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde se los vio juntos, relajados y disfrutando del partido en una actitud muy cómplice.

Desde entonces, las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo y curiosidad sobre el hombre que conquistó el corazón de la artista argentina.

¿Quién es Phil Kane?

Phil Kane es un corredor profesional estadounidense especializado en pruebas de larga distancia y maratones de alto rendimiento. Dentro del ambiente deportivo, logró destacarse gracias a su enorme disciplina, constancia y perfil competitivo.

A diferencia de muchas figuras que se vuelven populares a través de las redes sociales, Kane mantiene una personalidad mucho más reservada. Su estilo transmite simpleza, entrenamiento intenso y una fuerte dedicación a su carrera deportiva.

Quienes siguen su trayectoria destacan su obsesión por la preparación física y mental, elementos fundamentales para competir al máximo nivel en pruebas de resistencia.

Phil Kane es deportista de elite

La faceta más desconocida del novio de Nathy Peluso

Si bien siempre mantuvo un perfil bajo, su relación con Nathy Peluso dejó ver un costado mucho más relajado y espontáneo. En varias publicaciones se lo pudo observar compartiendo momentos íntimos, tomando fotografías casuales de la cantante y acompañándola en distintos compromisos artísticos.

El corredor también estuvo presente detrás de escena en algunos conciertos de la artista, demostrando apoyo constante a cada uno de sus proyectos musicales.

Por su parte, Peluso también se mostró interesada en el universo competitivo de Kane, alentándolo en entrenamientos y competencias internacionales.

Cuántos años tiene y de dónde es Phil Kane

Actualmente, Phil Kane tiene 27 años y nació en Estados Unidos. A lo largo de su carrera deportiva residió y entrenó en diferentes ciudades del mundo, formando parte de centros de alto rendimiento especializados en atletismo profesional.

Ese estilo de vida marcado por viajes constantes y exigencia física parece haber encontrado un punto en común con la intensa agenda artística de Nathy Peluso.

Dos mundos distintos unidos por la misma intensidad

La relación entre Phil Kane y Nathy Peluso representa la unión de dos universos completamente exigentes: el deporte de élite y la industria musical internacional.

Ambos construyeron carreras atravesadas por la disciplina, la exposición pública y la búsqueda permanente de superación. Esa conexión basada en el esfuerzo y la pasión parece haber sido clave para consolidar el vínculo.

Mientras los fanáticos siguen atentos cada nuevo movimiento de la pareja, todo indica que la cantante atraviesa uno de los momentos personales más felices de su vida.