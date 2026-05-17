Emotivo homenaje de Luciano Pereyra a Horacio Guarany por su cumpleaños

Este domingo, en La Peña de Morfi por Telefe, Luciano Pereyra protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada al rendir homenaje a Horacio Guarany, al conmemorarse un nuevo aniversario de su nacimiento. El legendario artista nació el 15 de mayo de 1925 en Las Garzas, provincia de Santa Fe.

A través de un emotivo video, Luciano repasó la historia de vida de quien fue su padrino artístico, recorriendo sus comienzos, su extensa trayectoria en la música popular argentina y el legado imborrable que dejó en el folklore nacional.

Durante el video, el cantante definió a Horacio como un hombre de "canciones de amor, protestas y denuncias", y lo recordó como una figura "carismática, arrasadora, polémica, contradictoria... pero nunca indiferente", una descripción que resume el enorme impacto que dejó en la música popular argentina.

Una relación que trascendió la música

La conexión entre Luciano Pereyra y Horacio Guarany siempre fue especial. A lo largo de los años, el propio cantante expresó en distintas oportunidades que Guarany no solo marcó su camino artístico, sino que también se convirtió en una figura fundamental en su vida.

Su vínculo trascendió los escenarios y quedó reflejado en diferentes momentos compartidos, colaboraciones musicales y recuerdos que Luciano continúa manteniendo presentes cada vez que habla de quien considera su padrino artístico.

Un legado que sigue vivo

A lo largo de sus carreras, ambos compartieron escenarios y canciones. Una de las más recordadas fue Memorias de una vieja canción, una obra que mantiene viva esa conexión artística y emocional entre ambos.

De hecho, durante su presentación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026, Luciano Pereyra eligió abrir su show con esa canción en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Aunque Horacio Guarany falleció en 2017, su legado sigue intacto. Y Luciano Pereyra, cada vez que lo recuerda, deja en claro que su padrino sigue presente en cada escenario y en cada canción.

Luciano Pereyra y Horacio Guarany "Memorias de una vieja canción"