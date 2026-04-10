Así fue la noche en la que Emanero armó una fiesta en el Movistar Arena con Luciano Pereyra, Antonio Ríos, Ángela Torres y más invitados

Ante un Movistar Arena completamente colmado, Emanero volvió a hacer historia al alcanzar su quinto show sold out en el recinto y dar inicio oficial a su gira internacional Todo Por Un Beso. En una noche electrizante, intensa y profundamente emotiva, el artista desplegó más de dos horas y media de show, confirmando su gran presente.

Emanero deslumbró con un Movistar Arena colmado en una noche consagratoria / P.h: Cecilia Bello

A las 21:30 en punto, el espectáculo abrió con "Todo por un beso", la canción que le da nombre a su nuevo álbum, marcando el pulso de una propuesta conceptual que combinó momentos íntimos con otros de pura energía. Desde el arranque, el clima fue de fiesta total.

El artista recorrió sus grandes canciones en un show intenso y sin respiro / P.h: Cecilia Bello

El primero en sumarse fue Antonio Ríos, con quien interpretó "Adicto" -tema que también comparte con Pablo Tamagnini, integrante de La K'onga- y luego el clásico "Nunca Me Faltes", donde Emanero se animó incluso a los pasos característicos del ídolo tropical, encendiendo al público desde temprano.

Antonio Ríos puso a bailar a todo el estadio con su impronta inconfundible / P.h: Cecilia Bello

Visiblemente movilizado, Emanero se tomó un momento para hablarle a su gente: "Preparé un montón de palabras para este momento, pero la realidad es que me las olvidé todas", confesó. "Es una mezcla de nervios, emoción, orgullo y adrenalina... me encantaría que estas noches sean más eternas", agregó, antes de agradecer por el acompañamiento a lo largo de su carrera.

También hubo lugar para la memoria y el recorrido. Recordó sus shows en Niceto y Vorterix en 2023, cuando el público era menor, y reflexionó sobre su crecimiento: "En 2024 las cosas se empezaron a acomodar un poco, el 2025 fue directamente una locura".

El repaso musical continuó con "Secreto Paraíso" (2019), celebrada por sus fans de la primera hora, y "Bandido", uno de los temas que marcó su despegue definitivo con su proyecto "Runflas".

Invitados de distintas generaciones se unieron en una fiesta musical inolvidable / P.h: Cecilia Bello

La noche estuvo atravesada por una seguidilla de invitados que potenciaron cada momento. Ariel Puchetta, líder de Ráfaga, se sumó para "Todo comenzó bailando" y "Una Ráfaga de Amor". Luego fue el turno de BM, con quien interpretó "Ladrona" y estrenó en vivo "Ese soy yo", la nueva canción que ambos comparten.

Emanero y BM sorprendieron al público con el estreno en vivo de su nueva canción / P.h: Cecilia Bello

El ritmo no dio respiro con "100pre te amaré", "Podés pedirme perdón" y "Veneno", momento en el que Emanero bajó del escenario para recorrer las plateas, desatando la locura de sus fans en un gesto de cercanía total.

El show también tuvo su costado más íntimo con un segmento acústico donde interpretó "La traición", "Tengo en venta el corazón", "Me despido" y "A puro dolor", mostrando una faceta más sensible.

Uno de los momentos más celebrados llegó con la aparición de Cacho Deicas, histórica voz de Los Palmeras, con quien interpretó "Atorrante" y el infaltable "Bombón asesino", en un pasaje que transformó el arena en una verdadera fiesta popular y santafesina.

Emanero y Cacho Deicas hicieron estallar el Movistar Arena con clásicos que convirtieron el show en una verdadera fiesta popular / P.h: Cecilia Bello

El pico de euforia se dio con el ingreso de Luciano Pereyra, quien apareció desde la pasarela para cantar "La peligrosa" y "Ahora resulta". Tras el momento, Emanero le dedicó palabras de agradecimiento por su participación y por haber sido el puente con David Bisbal para concretar el tema.

Sin embargo, Luciano le devolvió el gesto con humildad y contundencia, bajando el tono emotivo para poner el foco en lo importante: "Disfrutá de tu gente, disfrutá de tu noche".

Sobre el tramo final, la energía volvió a subir con "Romántiko", "Borracho y loco" y "Wisky". Ya en el cierre, se sumaron Valentino Merlo y Big One para "Si un día estás sola", mientras que el broche definitivo llegó con Ángela Torres, quien interpretó "Sinvergüenza" junto a Emanero, sellando una noche inolvidable.

Con una puesta arrolladora, invitados de alto calibre y un público completamente entregado, Emanero no solo celebró un nuevo sold out: dejó en claro que su presente no es casualidad, sino el resultado de años de construcción, evolución y una conexión cada vez más fuerte con la gente.

Emanero continúa con su gira internacional, que lo llevará por distintos puntos de Argentina como Junín, Rafaela, Paraná, Córdoba, Rosario, San Juan, Mendoza, Neuquén, Bahía Blanca, Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y La Plata.

Además, el artista cruzará fronteras con presentaciones en Montevideo, Uruguay, y una serie de shows en España que incluyen ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia, Mallorca, Alicante y Málaga, consolidando así su crecimiento y conexión con el público a nivel internacional.



