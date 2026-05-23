Olivia Rodrigo lanzó "the cure", el nuevo adelanto de su próximo álbum

Olivia Rodrigo continúa consolidándose como una de las figuras más importantes del pop actual y presentó oficialmente "the cure", el nuevo single de su esperado tercer álbum de estudio, "you seem pretty sad for a girl so in love", que estará disponible el próximo 12 de junio.

La canción llegó acompañada de un videoclip oficial dirigido por Cat Solen y Jaime Gerin, donde la artista aparece recorriendo los fríos y estériles pasillos de un hospital construido artesanalmente, en una metáfora visual sobre la búsqueda desesperada de una cura para un corazón roto.

El video fue producido por Lana Kim, Jett Steiger y Brandon Robinson para la productora Ways & Means y profundiza el universo emocional y cinematográfico que Olivia viene desarrollando en esta nueva etapa artística.

"The cure" llega semanas después del lanzamiento de drop dead, el primer adelanto del álbum, que debutó directamente en el puesto número uno del Billboard Hot 100. Con ese logro, Olivia Rodrigo se convirtió en la primera artista en la historia en debutar en el #1 con los primeros sencillos de sus tres primeros discos de estudio.

Además del lanzamiento del nuevo álbum, la cantante también se prepara para el inicio de "The Unraveled Tour", la gira mundial que comenzará en septiembre y que ya agotó más de un millón de entradas en todo el mundo.