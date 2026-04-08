Olivia Rodrigo anuncia su tercer álbum y podría romper récords con "You seem pretty sad for a girl so in love"

La nueva era de Olivia Rodrigo no deja de crecer incluso antes de su estreno. Tras confirmar el lanzamiento de "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love", su tercer álbum de estudio previsto para el 12 de junio, todo indica que el proyecto ya estaría marcando un hito: podría convertirse en el disco más preguardado en la historia de Spotify.

Según los primeros datos, el álbum habría alcanzado los 1.19 millones de presaves en la plataforma, posicionándose en el primer lugar incluso sin haber lanzado inicialmente un single oficial. Sin embargo, en las últimas horas la artista confirmó que "Drop dead", el primer sencillo del disco, verá la luz el próximo 17 de abril, aumentando aún más la expectativa.

"Drop Dead", el primer sencillo del disco, se lanzará el 17 de abril y marcará el inicio oficial de esta nueva etapa

Más allá de los números, el nuevo trabajo también anticipa un giro conceptual. Rodrigo adelantó que el disco estará atravesado por "canciones de amor tristes", una idea que refuerza su interés por explorar vínculos desde la tensión entre el deseo y el miedo. En una entrevista con British Vogue, la artista explicó que muchas de sus canciones románticas favoritas encuentran su fuerza precisamente en ese contraste emocional.

La campaña de lanzamiento también suma elementos que alimentan el misterio y la narrativa del álbum. Como parte de la estrategia, aparecieron candados con el nombre del disco en ciudades clave como Los Ángeles, Londres, París y Nueva York, reforzando la estética enigmática que acompaña esta nueva etapa.

Olivia Rodrigo podría batir récords en Spotify con su nuevo álbum, que ya superaría el millón de presaves antes de su estreno

Con una identidad más introspectiva y una recepción que ya anticipa cifras récord, Olivia Rodrigo se prepara para dar un nuevo paso en su evolución artística, en un lanzamiento que no solo promete impacto musical, sino también consolidarse como uno de los eventos más importantes del pop en 2026.