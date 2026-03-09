Bad Bunny hizo historia con su primer show en Asia en el Billions Club Live de Spotify en Tokio

El fenómeno global Bad Bunny marcó un nuevo hito en su carrera al ofrecer su primer concierto en Asia, en el marco del evento Billions Club Live organizado por Spotify en Tokio.

El show se realizó en el moderno Tipstar Dome Chiba, donde más de 2.300 fans japoneses vivieron una experiencia íntima e inolvidable junto al artista. El evento celebró las 29 canciones de Bad Bunny que forman parte del Billions Club, la lista que reúne los temas que superan los mil millones de reproducciones en la plataforma.

Spotify presenta Billions Club Live con Bad Bunny en Tokio/ P.H: Getty Images

La puesta en escena estuvo inspirada en la estética japonesa, con árboles de sakura, estructuras de madera yakisugi y un sol luminoso suspendido sobre el escenario, creando una atmósfera especial para este encuentro exclusivo con los fans.

El concierto también representó un momento simbólico en la relación entre el artista y la plataforma. En 2018, Bad Bunny participó por primera vez en el evento ¡Viva Latino! Live, y en 2025 se convirtió en el único artista en recibir cuatro veces el reconocimiento como Global Top Artist dentro de Spotify.

Bad Bunny hizo historia al presentarse por primera vez en Asia durante el evento Billions Club Live en Tokio/ P.H: Getty Images

Durante la noche, el músico interpretó 17 de sus mayores éxitos, incluyendo momentos especiales que sorprendieron al público. Uno de ellos fue una versión en salsa -interpretada por primera vez- de la canción MIA, acompañado por los músicos puertorriqueños Los Pleneros de la Cresta y Los Sobrinos, llevando sonidos tradicionales de Puerto Rico hasta Tokio.

Otro momento destacado llegó con la interpretación de Yonaguni, cuando el artista y el público cantaron juntos la parte en japonés del tema, algo que ocurrió por primera vez en vivo en el país que inspiró la canción.

Durante el concierto, Bad Bunny interpretó éxitos como Yonaguni y MIA en una noche especial para sus fans japoneses/ P.H: Getty Images

El show también incluyó una versión en salsa de BAILE INoLVIDABLE y una de las sorpresas de la noche: la aparición del dúo Jowell & Randy, quienes se sumaron al escenario para interpretar el clásico Safaera.

La velada fue abierta y cerrada por el DJ japonés Nasthug, mientras que entre los invitados especiales se encontraban figuras destacadas del entretenimiento y la cultura japonesa como LiSA, el artista contemporáneo Takashi Murakami, la diseñadora Yoon Ahn, y los músicos Awich y JP THE WAVY.

Con este evento, Bad Bunny no solo reafirma su impacto global, sino que también continúa expandiendo su música hacia nuevas audiencias alrededor del mundo.