Bad Bunny ya tiene su figura de cera en Madrid y causa furor antes de sus shows en España

Bad Bunny continúa consolidando su impacto global y, a pocos días de comenzar su residencia de conciertos en Madrid, recibió un nuevo reconocimiento: el Museo de Cera de Madrid inauguró oficialmente su figura de cera, que rápidamente se volvió furor entre los fans.

La escultura fue presentada este 28 de mayo y sorprendió por el nivel de detalle y realismo. La figura muestra al artista con un look inspirado en la era de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", el álbum que le valió el Grammy al Mejor Álbum del Año.

El Museo de Cera de Madrid presentó la figura de Bad Bunny inspirada en la era "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

Vestido con camisa celeste abierta, pantalón beige y zapatillas blancas, el Bad Bunny de cera reproduce fielmente el estilo actual del cantante puertorriqueño, incluyendo sus tatuajes característicos, realizados por el tatuador profesional Adrián Sánchez, conocido como Black Sánchez.

Además, el cabello y la barba fueron colocados pelo por pelo en un proceso artesanal que demandó cinco meses de trabajo y la participación de un equipo de cinco personas.

La escultura del artista puertorriqueño demandó cinco meses de trabajo artesanal y ya causa furor entre los fans

La propuesta también incluye una escenografía especialmente diseñada para recrear el universo visual y caribeño del artista, con elementos icónicos de su gira como las clásicas sillas y la bandera de Puerto Rico.

La inauguración llega en un momento clave para Benito Antonio Martínez Ocasio, quien actualmente se encuentra recorriendo el mundo con su "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour".

Tras sus primeras presentaciones en Barcelona, Bad Bunny comenzará una histórica residencia en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde ofrecerá diez conciertos entre el 30 de mayo y el 15 de junio, reafirmando el enorme fenómeno que representa en España y en la música global.