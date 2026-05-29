Stray Kids suma una nueva fecha en Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Stray Kids sigue haciendo historia en Argentina. Luego de agotar todas las entradas para su debut del próximo 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, la banda surcoreana confirmó una segunda fecha para el 15 de septiembre.

Las entradas y paquetes VIP para este nuevo show estarán disponibles únicamente a través de All Access desde el lunes 1° de junio a las 10:00 horas, con todos los medios de pago habilitados.

La visita forma parte de "STRAYCITY", la gira con la que Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N recorrerán Latinoamérica durante septiembre, en lo que promete ser uno de los eventos más importantes del año para el K-pop en la región.

El sold out inmediato de la primera fecha dejó en evidencia la enorme conexión entre Stray Kids y el fandom argentino, que esperaba desde hace años la llegada oficial del grupo al país.

Desde su debut en 2017 bajo el sello JYP Entertainment, Stray Kids se consolidó como uno de los fenómenos más importantes de la música global, batiendo récords con ocho debuts consecutivos en el puesto número uno del Billboard 200.