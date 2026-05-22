Stray Kids llega por primera vez a Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

La espera terminó para miles de fans argentinos: Stray Kids confirmó oficialmente su primera visita a la Argentina y se presentará el próximo 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro.

El grupo surcoreano llegará al país en el marco de "STRAYCITY", una nueva propuesta de shows especiales por Latinoamérica que busca ofrecer una experiencia diferente para sus seguidores alrededor del mundo, conocidos como STAY.

Stray Kids confirmó su primer show en Argentina para el próximo 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro

La presentación en Buenos Aires formará parte de una gira regional que también incluirá shows en Bogotá, Río de Janeiro y Ciudad de México, consolidando el fuerte vínculo de la banda con el público latinoamericano.

Formados en 2017 a través de un reality show de JYP Entertainment, Stray Kids se convirtió rápidamente en una de las agrupaciones más importantes e innovadoras del K-pop actual. Integrado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N, el grupo logró conquistar audiencias globales con canciones como God's Menu, MANIAC y S-Class.

El impacto del grupo se refleja en cifras históricas: con más de 31 millones de discos vendidos en todo el mundo, Stray Kids se convirtió en el primer artista en debutar en el puesto número uno del Billboard 200 con sus primeros ocho lanzamientos, un récord sin precedentes dentro del mercado internacional.

El fandom STAY finalmente tendrá su esperado encuentro con Stray Kids en una de las visitas más esperadas del K-pop al país

En Argentina, el fandom STAY demostró durante años su enorme pasión organizando reuniones, eventos temáticos y campañas en redes sociales para pedir la llegada del grupo al país. Ese fenómeno quedó reflejado también en el éxito del documental Stray Kids: The dominATE Experience, que agotó funciones y vendió más de 17 mil entradas en 130 salas argentinas durante su estreno.

El próximo 14 de septiembre marcará finalmente el esperado encuentro entre Stray Kids y el público argentino, en una noche que promete convertirse en uno de los eventos de K-pop más importantes del año en el país.

Cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas para el show de Stray Kids en Argentina estarán disponibles a partir del 27 de mayo a las 10:00 hs y podrán adquirirse únicamente a través de All Access. Todos los medios de pago estarán habilitados para la compra.